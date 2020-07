Aronica: “In questa squadra riconosco lo spirito del Napoli di Mazzarri”

Salvatore Aronica, ex difensore azzurro, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Focus del suo intervento il grande lavoro di Gattuso, che ha ricompattato la squadra e l’ha resa di nuovo prestante. Il tecnico calabrese ha stravolto il modulo ma soprattutto il morale dei calciatori partenopei, ora sospinti da quella che sembra una nuova linfa. E’ chiaro che il girone d’andata abbia penalizzato il Napoli, ma nel girone di ritorno Gattuso è secondo solo ad una straordinaria Atalanta, che ricorda il Napoli di Sarri del 2016-17, quando fu record di goal e vittorie in trasferta. Aronica ha anche azzardato un paragone: questa squadra somiglia per spirito e sacrificio alla squadra allenata da Mazzarri che arrivò fino agli Ottavi di Champions League.

Le parole di Aronica

“Riconosco lo spirito garibaldino, la voglia di non mollare neanche un centimetro, e soprattutto la voglia di arrivare all’obiettivo in modo diretto. Si tratta di caratteristiche che conosco bene, facevano tutte parte del Napoli di Mazzarri quando c’ero anch’io in squadra. Ovviamente si tratta di valori tecnici diversi e anche varianti tattiche diverse, ma vedo molte somiglianze con quella squadra da un punto di vista morale. Per quanto riguarda la gara contro il Barcellona, sappiamo tutti bene che il Napoli ci ha abituato a prestazioni sorprendenti. Mi aspetto di tutto, ma sognare non costa nulla. Il Napoli può provarci essendo l’ultimo obiettivo della stagione”.

