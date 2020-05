Salvatore Aronica, ex difensore di Napoli e Palermo, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare della Coppa Italia che si giocherà la seconda settimana di giugno. L’ex centrale ha sottolineato la difficoltà che le squadre incontreranno nell’affrontare poche partite in pochissimo giorni. Sarà molto complicato infatti trovare il ritmo partita in così poco tempo.

LE PAROLE DI ARONICA SULLA COPPA ITALIA

Queste le parole dell’ex difensore del Napoli Salvatore Aronica: “Sarà una competizione falsata. Giocare semifinali e la finale in tre gironi dopo uno stop così è dura. E’ complicato ritrovare il ritmo partita, la condizione fisica, tecnica e nervosa in un tempo così breve e per gare così prestigiose. E’ vero comunque che tutte partiranno da zero”.

VINCERA’ LA SQUADRA PIU’ FORTE MENTALMENTE

Secondo l’ex centrale la squadra che vincerà la competizione sarà quella mentalmente più forte: “Avrà probabilmente la meglio chi saprà gestire bene l’aspetto psicologico”. Infinte Salvatore Aronica si sofferma sulle affermazioni della dirigenza nerazzurra sulla possibilità di giocare la semifinale Inter-Napoli con la primavera: “Le polemiche adesso non servono. Si è fatto tanto per riorganizzare il movimento e dunque bisogna guardare avanti. E’ chiaro che non tutti possono essere contenti però in questo momento polemizzare non mi sembra giusto”.

The post Aronica: “Questa Coppa Italia sarà una competizione falsata” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento