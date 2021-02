Aronica: “Settimana tipo e recupero infortunati: la ricetta per arrivare in Champions”

L’ex calciatore del Napoli, Salvatore Aronica, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali in casa azzurra.

“I risultati non sono soddisfacenti e Napoli è una piazza esigente. Adesso resta un solo obiettivo: la qualificazione in Champions. Non poter lavorare in settimana non ti permette di provare schemi, tattiche, recuperare energie. Le assenze anche hanno inciso. Molti errori sono individuali e non di reparto. Per stare al livello del Napoli bisogna limare certi errori. Con il tempo e il lavoro questi errori possono essere corretti, lavorando in una settimana tipo. Solo così, e recuperando gli infortunati, si potrà invertire il trend. I tanti cambiamenti di modulo, ovviamente, non fanno bene. L’obiettivo è il quarto posto e bisogna fare di tutto per raggiungerlo”.

