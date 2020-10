Aronica su Juventus-Napoli: “Si deciderà per il rinvio. Possibile penalizzazione per gli azzurri”

È atteso a breve il verdetto del Giudice Sportivo riguardo la questione di Juventus–Napoli, tuttavia continuano le polemiche tra chi ritiene che il club azzurro si sia comportato correttamente e chi invece sostiene che la squadra di Gattuso si sarebbe dovuta presentare all’Allianz Stadium. Salvatore Aronica, ai microfoni di Radio Bianconera, ha provato a ipotizzare come andrà a finire la vicenda.

Aronica su Juventus-Napoli: “Si deciderà per il rinvio”

Salvatore Aronica, ai microfoni di Radio Bianconera, ha detto la sua sulla vicenda Juventus–Napoli:

“Gli organi competenti stanno per prendere una decisione, e io credo che si opterà per giocare il match dal momento che è intervenuta una Asl. Probabilmente gli azzurri saranno penalizzati di un punto. Il fatto che la decisione non è stata ancora presa è sintomo che c’è molta confusione. I positivi stanno aumentando in tutte le categorie e si sta riflettendo a lungo su cosa fare. In ogni caso, se i protocolli sono uguali per tutti bisognava giocare Juventus-Napoli, anche in virtù del fatto che Genoa-Napoli, nonostante i positivi, si è giocata regolarmente”.

