arraiolos,-mattarella-al-20esimo-incontro-capi-stato-a-tallainn

Ha partecipato alla sessione di lavoro sull’intelligenza artificiale

Roma, 10 ott. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è a Tallinn al 20esimo incontro dei Capi di Stato del gruppo Arraiolos, ospitato dal Presidente della Repubblica di Estonia, Alar Karis. Mattarella ha partecipato alla prima sessione di lavoro, intitolata: ‘Intelligenza Artificiale: alleato o avversario’.Oltre ai Presidenti Mattarella e Karis, partecipano al vertice i Capi di Stato: Alexander Van der Bellen (Austria), Rumen Radev (Bulgaria), Frank-Walter Steinmeier (Germania), Constantine Tassoulas (Grecia), Edgars Rinkevics (Lettonia), Karol Nawrocki (Polonia), Marcelo Rebelo de Sousa (Portogallo), Peter Pellegrini (Slovacchia) e Nata a Pirc Musar (Slovenia). Il vertice informale del Gruppo Arraiolos, anche detto “Uniti per l’Europa”, riunisce ogni anno i Capi di Stato senza funzioni esecutive dell’Unione Europea.Avviato dal Presidente portoghese Jorge Sampaio nel 2003, prende il nome dalla città portoghese in cui si è tenuto il primo incontro.Prima dell’inizio dei lavori, il Presidente Mattarella si è recato all’Ambasciata d’Italia a Tallin per incontrare una rappresentanza della collettività italiana.

