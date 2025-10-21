Arrestati 180 tifosi del Napoli a Eindhoven alla vigilia della sfida di Champions, Tajani: “Chi è senza biglietto verrà allontanato”

Circa 180 tifosi del Napoli sono stati fermati ieri sera nel centro di Eindhoven, alla vigilia della partita di Champions League tra la squadra partenopea e il Psv Eindhoven.

Altri quattro sostenitori del Psv sono stati arrestati in diverse zone della città. Le autorità olandesi avevano inizialmente dichiarato che i tifosi avessero “causato disordini con il loro comportamento”.

Successivamente la nota è stata rivista: non ci sarebbero state risse o scontri, ma la polizia ha agito per evitare che potessero verificarsi.

Il sindaco di Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, aveva precedentemente decretato una “zona di sicurezza ad alto rischio” in vista dell’incontro e autorizzato controlli preventivi nel centro città.

Sto seguendo il caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven per controlli prima della partita di calcio di stasera. L’Ambasciata all’Aja ha già inviato del personale e sono già presenti agenti della Digos italiana. La polizia olandese allontanerà i tifosi senza biglietto. Per… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 21, 2025

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato su X che la vicenda è seguita dall’ambasciata italiana all’Aja, già presente a Eindhoven con agenti della Digos italiana per supporto.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it