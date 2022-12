Arrestati 7 presunti scafisti a Reggio Calabria

Sette cittadini extracomunitari sono stati fermati dalla polizia a Reggio Calabria perché ritenuti responsabili, come scafisti, di tre sbarchi di 237 immigrati, avvenuti nel porto di Roccella Jonica e in quello reggino. Le attività investigative degli agenti del commissariato di Siderno, della guardia di finanza e della squadra mobile della questura, hanno permesso di raccogliere elementi indiziari utili per accertare la responsabilità delle sette persone indagate.

Si tratta di due cittadini di nazionalità uzbeca, ritenuti responsabili dello sbarco di avvenuto il 9 dicembre scorso, due cittadini di nazionalità siriana, ritenuti responsabili dello sbarco avvenuto l’8 dicembre, avvenuti a Roccella Jonica, e tre cittadini turchi, ritenuti responsabili dello sbarco avvenuto il 6 dicembre scorso presso il porto di Reggio Calabria.

