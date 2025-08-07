arrestato-a-barcellona-un-boss-del-nacrotraffico-di-latina

Il 42enne “latitante pericoloso” era in una clinica odontoiatrica

Barcellona, 7 ago. (askanews) – È stato arrestato mentre si trovava in una clinica odontoiatrica a Barcellona, in Spagna, un narcotrafficante di Latina, inserito dal Ministero dell’Interno nella lista dei “latitanti pericolosi”.L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina, insieme al personale della Guardia Civil (Al Equipo de Huidos di la Justicia de UCO).Il latitante, 42 anni, nato e residente nel territorio pontino, era destinatario dal novembre 2023 di un provvedimento emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia, con l’accusa di essere un narcotrafficante operante a Fondi, in provincia di Latina, assieme a gruppi criminali attivi a Roma. Le indagini per la cattura, sono state condotte con la Procura Distrettuale di Roma, nonché in Cooperazione giudiziaria e di polizia con i collaterali spagnoli con il supporto di Eurojust e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, anche attraverso il web patroling, nonché attraverso l’analisi dei circuiti relazionali del ricercato.