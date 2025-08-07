giovedì, 7 Agosto , 25

Vandalizzati a Parigi uffici compagnia aerea israeliana El Al

(Adnkronos) - L'ingresso degli uffici parigini della compagnia...

Accordo Asi-SpaceX, esperimenti italiani su Marte

(Adnkronos) - L'Agenzia Spaziale Italiana e SpaceX hanno...

Mutuo, ecco quanto ci costa davvero la prima casa: le spese accessorie voce per voce

(Adnkronos) - Quali sono i costi accessori quando...

“Ha colpito un piccione con la fionda e l’ha mangiato”: l’incredibile aneddoto su Icardi

(Adnkronos) - "Icardi colpì un piccione con la...
arrestato-a-barcellona-un-boss-del-nacrotraffico-di-latina
Arrestato a Barcellona un boss del nacrotraffico di Latina

Arrestato a Barcellona un boss del nacrotraffico di Latina

Video NewsArrestato a Barcellona un boss del nacrotraffico di Latina
Redazione-web
Di Redazione-web

Il 42enne “latitante pericoloso” era in una clinica odontoiatrica

Barcellona, 7 ago. (askanews) – È stato arrestato mentre si trovava in una clinica odontoiatrica a Barcellona, in Spagna, un narcotrafficante di Latina, inserito dal Ministero dell’Interno nella lista dei “latitanti pericolosi”.L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina, insieme al personale della Guardia Civil (Al Equipo de Huidos di la Justicia de UCO).Il latitante, 42 anni, nato e residente nel territorio pontino, era destinatario dal novembre 2023 di un provvedimento emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia, con l’accusa di essere un narcotrafficante operante a Fondi, in provincia di Latina, assieme a gruppi criminali attivi a Roma. Le indagini per la cattura, sono state condotte con la Procura Distrettuale di Roma, nonché in Cooperazione giudiziaria e di polizia con i collaterali spagnoli con il supporto di Eurojust e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, anche attraverso il web patroling, nonché attraverso l’analisi dei circuiti relazionali del ricercato.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.