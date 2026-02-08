arrestato-a-dubai-il-presunto-attentatore-di-alekseyev

Roma, 8 feb. (askanews) – Le autorità di Dubai hanno arrestato e consegnato alla Russia un uomo sospettato di aver sparato e ferito gravemente un alto ufficiale dei servizi d’intelligence russi, il generale Vladimir Alekseyev. Lo ha riferito dall’FSB, il servizio federale di sicurezza di Mosca, secondo quanto riportano i media russi.

L’annuncio è arrivato due giorni dopo che un uomo armato aveva colpito tre volte Alekseyev sulle scale del suo palazzo a Mosca, lasciandolo in condizioni critiche. A quanto hanno riferito i media russi, l’alto ufficiale non sarebbe più in pericolo di vita.

Secondo i media russi, che citano l’FSB, si tratta di un cittadino russo sulla sessantina, Lyubomir Korba, fuggito negli Emirati arabi uniti dopo l’attacco e successivamente consegnato alle autorità russe. Le immagini televisive mostravano agenti mascherati dell’FSB scortare un uomo bendato da un piccolo jet atterrato in Russia durante la notte. Le stesse fonti hanno aggiunto che un presunto complice sarebbe stato arrestato a Mosca mentre un altro sarebbe riuscito a fuggire in Ucraina.

Il presidente russo Vladimir Putin ha telefonato all’omologo degli Emirati Mohamed bin Zayed Al Nahayan per l’assistenza fornita nell’arresto di Korba, un cittadino russo che sarebbe però nato in una regione, Ternopil, inglobata nella Repubblica socialista sovietica di Ucraina ai tempi dell’Urss.

Gli investigatori russi sostengono che agenti dell’intelligence ucraina avrebbero incaricato Korba portare a termine l’attentato, compiuto venerdì con una pistola Makarov dotata di silenziatore in un complesso residenziale a circa undici chilometri dal Cremlino.

Nessuna parte ha rivendicato l’attacco contro Alekseyev, ma il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov lo ha definito “un attentato terroristico” e ha sostenuto che fosse destinato a sabotare i colloqui tra Russia, Ucraina e Stati uniti per porre fine alla guerra.

Le agenzie di intelligence ucraine hanno colpito in passato numerosi ufficiali russi e funzionari installati da Mosca nei territori occupati, accusandoli di crimini di guerra. Il ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha ha tuttavia dichiarato che Kiev non avrebbe avuto alcun ruolo nella sparatoria contro Alekseyev, suggerendo che possa trattarsi di una vicenda legata a lotte interne russe.

Alekseyev, nato in Ucraina, è vicedirettore dell’intelligence militare russa, il Gru, struttura del ministero della difesa nota per organizzare operazioni clandestine all’estero. E’ stato uno dei principali ufficiali incaricati di fornire informazioni a Putin durante l’invasione su larga scala dell’Ucraina nel 2022 ed è stato indicato come una figura centrale nel controllo delle compagnie militari private russe. Nell’estate del 2023 aveva fatto parte della delegazione inviata a trattare con Yevgeny Prigozhin durante la breve rivolta del gruppo Wagner.

Dopo quell’episodio Alekseyev era ritenuto in disgrazia a Mosca e, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe stato brevemente fermato per i suoi legami con Wagner, ma aveva poi mantenuto il proprio incarico.

Alekseyev è oggetto di sanzioni statunitensi per il presunto coinvolgimento in interferenze nelle elezioni presidenziali americane del 2020 e di misure restrittive britanniche per il caso dell’avvelenamento con agente nervino novichok a Salisbury nel 2018.