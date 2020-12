Arrestato Costa, costruì la cella del piccolo Giuseppe Di Matteo

AGI – Mise la sua casa a disposizione diventata la prigione del piccolo Giuseppe Di Matteo, poi ucciso e sciolto nell’acido. Giuseppe Costa è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Trapani e dagli uomini della Direzione investigativa antimafia, per associazione a delinquere di tipo mafioso. Perquisita anche l’abitazione in località Purgatorio di Custonaci, dove aveva realizzato in muratura la prigione in cui era stato segregato, per un certo periodo, il figlio dodicenne del pentito Santino Di Matteo, poi ucciso in un casolare delle campagne di San Giuseppe Jato, l’11 gennaio del 1996, dopo 779 giorni di prigionia, per punire la scelta del padre di collaborare con la giustizia.

