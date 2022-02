Arresto Lerario, in Puglia nuove perquisizioni in Regione

BARI – I militari della guardia di finanza di Bari, su disposizione della locale procura, stanno eseguendo perquisizioni negli uffici della Regione Puglia nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti della Protezione civile regionale a carico dell’ex capo della Protezione civile Mario Antonio Lerario, che si trova in carcere dallo scorso 23 dicembre. L’ex dirigente è indagato per corruzione, falso ideologico, turbata libertà nella procedura di scelta del contraente e turbativa d’asta. I finanzieri dovranno acquisire “tutti gli atti e documenti esistenti presso gli uffici della Regione Puglia o degli enti eventualmente da questa incaricati, relativi all’intero procedimento per l’affidamento e l’esecuzione di appalti, dalla fase istruttoria riguardante la selezione del contraente sino all’esecuzione del contratto”.

Si tratta di appalti affidati nel 2019, 2020 e 2021 ad altrettante ditte, tra i quali quello per l’ospedale Covid nella Fiera del Levante di Bari. Le società sono Dmeco Engineering, Edil Sella, Illuzzi Antonio Unipersonale, Costruzioni Barozzi-Cobar, Demetrio Zema, Sigismondo Zema, G. Scavi, Agrigirardi di Girardi Francesco, GFG, Leo Impianti, La Pulisan – pulizia e sanificazione immobili, Neos Restauri, Sistemi Medicali.

Per la procura è non solo “necessario acquisire, tra l’altro, progetto tecnico, perizia, computo metrico, indagine di mercato con allegate richiesta di preventivi, preventivi ricevuti” ma anche “nel caso di procedura telematica, inviti, offerte pervenute, verbali di nomina commissione di gara, data di iscrizione degli invitati al portale del soggetto aggregatore, la documentazione attestante l’iscrizione degli operatori selezionati alle white list delle prefetture, verbale di somma urgenza e ogni altro documento attestante la verifica delle criticità e il fabbisogno delle attività da eseguire e tutte le relazioni/verbali di riunione/atti prodotti dai dirigenti/articolazioni/commissioni della Regione Puglia inerenti agli appalti gestiti dalle sezioni provveditorato ed economato e Protezione civile negli ultimi 5 anni”.

