ROMA (ITALPRESS / Alliance News) – Il settore dei servizi dell’Eurozona ha registrato un miglioramento dell’attività nel mese di giugno, seppur questa resta ancora negativa, come reso noto da IHS Markit.

Il PMI dei servizi è cresciuto a 48,3 a giugno da 47,3 della stima flash e da 30,5 di maggio.

Il PMI composito, invece, è salito a 48,5 a giugno da 47,5 della stima iniziale e da 31,9 di maggio.

Come spiega il think tank nella sua nota, “malgrado il considerevole miglioramento rispetto ai valori di maggio, l’indice ci ha mostrato le difficili condizioni economiche dei paesi dell’Eurozona.

L’articolo Arretra ancora il settore dei servizi nell’area Euro proviene da Notiziedi.

