arriva-al-centro-commerciale-campania-il-demogorgone-di-stranger-things

Dal 17 novembre per una settimana una statua alta due metri del Demogorgone ti aspetta per un selfie… se hai coraggio

Il Centro Commerciale Campania in collaborazione con Sky porta in galleria una delle creature più iconiche dell’universo di Stranger Things: il Demogorgone. Per una settimana, dal 17 novembre, i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva dedicata al Sottosopra e scattare un selfie accanto alla statua alta due metri del mostro simbolo della serie Netflix.

Dopo il debutto a Lucca Comics & Games 2025, Sky in collaborazione con Netflix porta Stranger Things nel mondo dei centri commerciali con un tour esclusivo. Il Centro Commerciale Campania è una delle tre tappe selezionate in Italia, per ospitare la statua del Demogorgone e offrire al pubblico un’esperienza inedita, spettacolare e totalmente condivisibile sui social.

L’iniziativa invita i visitatori a mettersi alla prova:

“Vieni a farti un selfie con il Demogorgone, se hai coraggio”.

L’installazione, situata al primo piano, ingresso Sud, è accessibile gratuitamente negli orari di apertura del centro.