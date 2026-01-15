arriva-chalamet-con-“marty-supreme”,-dal-golden-globe,-verso-l’oscar

Dal 22 gennaio in sala, diretto da Josh Safdie, con Gwyneth Paltrow

Roma, 15 gen. (askanews) – Dopo aver incassato 70 milioni di dollari negli Stati Uniti arriva il 22 gennaio nei cinema italiani “Marty Supreme”, che ha già regalato all’attore protagonista, Timothée Chalamet, il Golden Globe e il Critics Choice Award, e lo colloca in pole position per le nomination agli Oscar. Il film diretto da Josh Safdie è ambientato nella New York degli anni ’50 e racconta la storia di Marty Mauser, ambizioso e vitalissimo ragazzo cresciuto nel Lower East Side, ossessionato dal ping pong e certo di avere un destino glorioso davanti a sé. Da New York al Cairo, da Tokyo a Parigi, insegue i suoi sogni senza mai fermarsi, fra truffe, scommesse, passioni proibite. Quella di Marty è un’esistenza rocambolesca che il regista racconta con grande ritmo, tra ironia e tensione emotiva. E accanto a Chalamet prendono vita vivaci personaggi interpretati da Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion e Tyler “The Creator” Okonma. Safdie ha spiegato: “George Bernard Show ha detto: ‘L’uomo ragionevole adatta se stesso al mondo, quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli’. Trovo quest’affermazione fantastica. Cioè, non devi sottostare allo status quo, a chi ti odia, chi uccide i tuoi sogni. E nel film Marty è esuberante, impaziente, vuole raggiungere il suo sogno e così contagia anche le altre persone”.