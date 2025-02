Arriva Dora, nuova varietà di mela nata da università Bologna

Incrocio tra la Renetta Grigia di Torriana e la GoldRush

Roma, 3 feb. (askanews) – Si chiama Dora per il colore bronzeo-dorato della sua buccia ed è a nuova varietà di mela nata dal lavoro di selezione dei ricercatori dell’Università di Bologna. Una varietà distintiva non solo per il colore della buccia ma anche per polpa croccante e succosa e per il sapore dolce-acidulo che la rende particolarmente fresca e piacevole.

Dora sarà lanciata ufficialmente sul mercato alla fiera FruitLogistica di Berlino ed è frutto del programma di breeding dell’Università di Bologna. Ulteriormente valutata a partire dal 2019 a Moissac, in Francia, oggi è coltivata su più di dieci ettari dall’azienda RISPE e dal vivaio ESCANDE, licenziatari della nuova varietà per l’Europa.

Gli anni di valutazione sulla nuova varietà hanno evidenziato le sue ottime potenzialità: elevata qualità agronomica, elevata produttività, rusticità e buona resistenza alle principali malattie. A queste caratteristiche si aggiunge l’ottima conservabilità: raccolta a fine settembre, Dora può essere conservata per più di sei mesi in atmosfera controllata e, già a partire da quest’anno, vedrà un importante piano di sviluppo.