ROMA (ITALPRESS) – Primo weekend d’estate e primo fine settimana di caldo. Il Ministero della Salute, nel suo bollettino dedicato alle ondate di calore, lancia l’allarme per tre cittadine per le quali è stato indicato il semaforo arancione: si tratta di Bologna, Brescia e Perugia. L’allarme per le tre città è fissato un gradino più basso dall’allerta massima. Domani sono previste in gran parte dell’Italia temperature superiori ai 30 gradi. La città più calda sarà Bologna, dove sono previsti addirittura 35 gradi. E con l’arrivo del caldo si ripresentano i timori soprattutto per le fasce di età più fragili, in primis gli anziani.

L’articolo Arriva il caldo nell’estate Covid, i medici lanciano allarme anziani proviene da Notiziedi.

