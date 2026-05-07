giovedì, 7 Maggio , 26

Noemi Basiletti, chi è l’azzurra che ha vinto la sua prima partita Wta agli Internazionali

(Adnkronos) - Noemi Basiletti ha vinto la sua...

Lazio, maglia speciale per Paul: il regalo agli Internazionali

(Adnkronos) - Maglia della Lazio per Tommy Paul....

Internazionali, il Foro accoglie Kalinskaya: “Lì gioca l’ex di Sinner”

(Adnkronos) - Gli Internazionali 2026 accolgono Anna Kalinskaya,...

Ue, Fiocchi (FdI): “Tracciabilità e consorzi per proteggere Made in Italy”

(Adnkronos) - Per proteggere il Made in Italy...
HomeVideo NewsArriva il concizumab: svolta per i pazienti affetti da emofilia
arriva-il-concizumab:-svolta-per-i-pazienti-affetti-da-emofilia
Arriva il concizumab: svolta per i pazienti affetti da emofilia
Video News

Arriva il concizumab: svolta per i pazienti affetti da emofilia

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Il nuovo trattamento sottocutaneo per aggirare gli inibitori

Roma, 6 mag. (askanews) – In Italia arriva una nuova soluzione sottocutanea e giornaliera per la comunità di pazienti con inibitori. Il farmaco è indicato sia per le persone affette da emofilia B che quelle con emofilia A. Un trattamento, quello con il concizumab, che si presenta come una vera propria rivoluzione in campo medico: un anticorpo monoclonale sviluppato per bloccare una proteina presente nell’organismo, chiamata inibitore della via del fattore tissutale (TFPI), che impedisce la coagulazione del sangue. Bloccando il TFPI, concizumab favorisce la coagulazione del sangue e aiuta a prevenire le emorragie, anche in assenza o in caso di carenza degli altri fattori di coagulazione. Le parole di Rita Carlotta Santoro, Direttore della struttura Emofilia, Emostasi e Trombosi dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e Presidente AICE – Associazione Italiana dei Centri Emofilia: “La possibilità di somministrazione è molto più semplice e questo di fatto aumenta anche l’aderenza dei pazienti con emofilia B, dà la possibilità di avere una profilassi finalmente accessibile.”L’emofilia è una malattia rara che compromette la capacità dell’organismo di coagulare il sangue: si stima che la complicanza relativa alla presenza di inibitori colpisca fino al 30% dei pazienti con emofilia A grave e circa il 5-10% di quelli con emofilia B grave. In Italia si stima che le persone con emofilia A e B che sviluppano inibitori siano circa 138. Concizumab è, ad oggi, l’unica opzione terapeutica attualmente disponibile per l’emofilia B con inibitori indicata per i pazienti da 12 anni in su. L’intervista a Cristina Cassone, Presidente della Federazione delle Associazioni Emofilici – FedEmo: “Concizumab è una grandissima scoperta, in campo medico perché rappresenta una nuova terapia per tante persone affette da malattie emorragiche, una terapia non sostitutiva, ma soprattutto in campo sociale, perché attraverso questa importantissima scoperta le persone affette da malattie emorragiche congenite potranno avere un’arma in più.”Questa innovazione terapeutica, resa disponibile da Novo Nordisk, racconta l’impegno trentennale di un’azienda che, grazie alla ricerca e sviluppo di nuovi farmaci, si pone l’obiettivo di cambiare la condizione delle persone con emofilia e garantire loro una vita libera da limitazioni.

Previous article
La Luiss School of Law lancia a Milano un nuovo corso
Next article
Hantavirus, Oms: 5 casi confermati, ma c’è possibilità che aumentino

POST RECENTI

Video News

Meloni a Tusk: Italia e Polonia unite da radici profonde

La premier cita Giovanni Paolo II e i richiami negli inniRoma, 7 mag. (askanews) - Giorgia Meloni ha ricevuto a Roma il primo ministro polacco...
Video News

Hormuz, Onu: circa 1.500 navi e 20.000 marinai bloccati nello Stretto

Lo dichiara segretario IMO, Organizzazione marittima internazionaleRoma, 7 mag. (askanews) - Circa 1.500 navi e i loro equipaggi sono bloccati nel Golfo a causa del...
Video News

In Corea del Sud un team filtra i contenuti IA contro disinformazione

In vista delle elezioni locali, dal 2023 una legge contrasta deepfakeSeoul, 7 mag. (askanews) - In un classico ufficio a sud di Seoul, un team...
Video News

Biennale, Kiev: la Russia a Venezia è come un killer invitato a cena

Berezhna contro il ritorno di Mosca: "Vuole cancellare l'Ucraina"Venezia, 7 mag. (askanews) - La vicepremier ucraina per le Politiche umanitarie Tetyana Berezhna ha attaccato la...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.