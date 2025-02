Arriva il libro di cucina del papà di Fedez Franco Lucia: “Tutto in una pentola”

BOLOGNA – Nel libro ci sono più di 80 ricette e in ciascuna si utilizza una e soltanto una pentola, per cucinare in modo semplice e “sporcare il meno possibile”: ecco il motto che sta alla base del nuovo libro di ricette di Franco Lucia, conosciuto per essere il padre del rapper Fedez, che ha visto la luce proprio in questi giorni. Per Franco Lucia si tratta del primo volume pubblicato. Aveva fatto conoscere al grande pubblico la sua attività di grande appassionato di cucina durante il lockdown, quando pubblicava sui social video di ricette e si mostrava all’opera. Il pubblico aveva cominciato a seguirlo con interesse anche per la simpatia e l’originalità (oltre che per le buone ricette), pur non essendo lui un cuoco. Franco Lucia ha 65 anni e di lavoro nella vita ha fatto l’artigiano: grazie alla popolarità del figlio e alla sua passione per la cucina, “lo chef di casa Lucia” (come si presenta lui stesso) ha messo insieme un discreto seguito sulla sua pagina Instagram ‘real franco lucia’ che ora conta 185 mila follower.

Al nuovo libro di ricette del papà Fedez ha dedicato una storia sulla sua pagina Instagram, mostrando il libro di ricette insieme al cane Silvio. Sulla copertina c’è lo chef con un grembiule blu dj jeans.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it