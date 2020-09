Arriva il nuovo iPhone: Ecco la Guida per comprare e/o vendere l’usato al prezzo giusto

Sono molti i dubbi circa i dispositivi oggi ancora nascosti sotto il “velo” che Apple solleverà il 15 settembre, data dell’evento Time Flies che – come il precedente – sarà totalmente in formato digital. Eppure una cosa è certa, la presentazione dei nuovi iPhone è vicina. Anzi, vicinissima. Sai già cosa significa questo, non è vero?

L’arrivo di nuovi smartphone del gigante di Cupertino è un appuntamento molto atteso anche perché mette in moto gli ingranaggi di un meccanismo noto a tanti,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Arriva il nuovo iPhone: Ecco la Guida per comprare e/o vendere l’usato al prezzo giusto proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento