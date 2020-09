Arriva il nuovo SUV Peugeot 3008

PALERMO (ITALPRESS) – Sarà ordinabile in Italia a partire dal prossimo autunno e commercializzato da gennaio 2021 il nuovo Suv Peugeot 3008 appena presentato. Già leader di mercato in Europa il 3008 è stato acquistato in Italia dal 2016 ad oggi da più di ottantamila clienti. I rinnovati esterni sono caratterizzati dal frontale ridisegnato, dai fari posteriori Full LED e da nuove colorazioni, Blu Celebes e Blu Vertigo. Nel paraurti sono state inserite prese d’aria laterali nero lucide. Anche i fari anteriori sono stati ridisegnati, oltre ad includere la tecnologia LED in tutti gli allestimenti sono ampliati dalle luci marcia diurne a forma di artiglio con punta cromata.

