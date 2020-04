Arriva il piano di Colao. Alcune filiere pronte a riaprire il 27 aprile

Dovrebbe arrivare oggi la relazione del comitato economico guidato dall’ex Ad di Vodafone Vittorio Colao che si è riunito anche martedì per definire il piano della cosiddetta ‘fase due’. Verrà stilata sulla base dei dati Inail e dovrebbe suggerire la riapertura di alcune filiere già dal 27 aprile. Made in Italy e export in primis. Moda, settore dell’auto, mobilifici: tutti quei comparti dove il rischio di contagio è molto basso. Poi sarà Giuseppe Conte a produrre una sorta di ‘cronoprogramma’. Possibili pochissime eccezioni, però, perché per il premier si può cominciare a pensare al dopo lockdown solo il 4 maggio.

