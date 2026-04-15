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Arriva la app europea per verificare l’età, von der Leyen: “È pronta”
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Arriva la app europea per verificare l’età, von der Leyen: “È pronta”

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Commissione Ue: “Educhino i genitori, non le piattaforme”

Roma, 15 apr. (askanews) – Il compito di educare i propri figli “spetta ai genitori, non alle piattaforme”, ha sottolineato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentando a Bruxelles l’app europea per la verifica dell’età e chiedendo un approccio comune ai 27 paesi per difendere i più piccoli dai pericoli che si nascondono online.”È nostro dovere proteggere i nostri figli nel mondo online proprio come facciamo nel mondo offline” ha affermato. “E per farlo in modo efficace, abbiamo bisogno di un approccio europeo armonizzato”.”E come possiamo garantire che esista una soluzione tecnica a livello europeo per la verifica dell’età? Oggi posso annunciare che abbiamo la risposta. La nostra app europea è tecnicamente pronta” ha aggiuntoLa presidente della Commissione ha osservato che “il numero di ore trascorse dai bambini davanti agli schermi non è mai stato così alto: più tempo trascorrono online – ha detto – maggiore è la probabilità che vengano esposti a contenuti dannosi e illegali, e al rischio di essere adescati da predatori online”.Von der Leyen ha ricordato che oggi un bambino su 6 è vittima di bullismo online e uno su 8 fa bullismo a un altro bambino online. “Le piattaforme di social media offrono design altamente coinvolgenti. Scorrimento infinito. Questo alimenta la dipendenza. Video brevi, capacità di attenzione immediata. Contenuti altamente personalizzati mirati….”.”Questo ambiente non apporta benefici alle giovani menti in via di sviluppo” ha proseguito, raccontando di aver ascoltato genitori preoccupati e di aver così deciso insieme agli Stati membri di agire con un approccio comune per essere più efficaci.

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