ROMA – La collezione Euro Souvenir si arricchisce con una new entry. A luglio arriva una nuova banconota da 0 euro, questa volta dedicata agli 80 anni dallo sbarco in Normandia. Una chicca per i collezionisti, che potranno acquistare un nuovo pezzo celebrativo a tiratura limitata.

LA BANCONOTA DA 0 EURO

Questa dedicata allo sbarco in Normandia non è la prima banconota da 0 euro messa in commercio. L’idea di realizzare una banconota commemorativa risale al 2015, quando il francese Richard Faille ideò un nuovo tipo di souvenir, oggi tra i più venduti tra i turisti. È tale e quale alle banconote originali: presenta la filigrana e gli ologrammi, e anche la carta è la stessa. Ovviamente, non ha alcun potere di acquisto, se non un valore tra i collezionisti.

La banconota dedicata allo sbarco in Normandia sarà disponibile da luglio, in tiratura limitata, distribuita da Euro Banknote Memory e prodotta da Oberthur Fiduciaire. Il prezzo stimato è compreso tra i 6 e i 15 euro.

L’articolo Arriva la banconota da 0 euro dedicata allo sbarco in Normandia proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it