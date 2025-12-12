venerdì, 12 Dicembre , 25

Arriva la foto tanto attesa: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono una coppia

BOLOGNA – Finalmente alla luce del sole: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo ufficializzano il loro amore con una fotografia che toglie ogni dubbio: l’ex velina e il rugbista e attore sono una coppia. La foto pubblicata da Canalis li ritrae insieme in sella a una moto e campeggia la scritta “Happy Birthday” perchè proprio oggi, 12 dicembre, è il compleanno di Rigo. Sono sorridenti, abbracciati e appaiono felici. È dall’inizio dell’estate che si rincorrevano i rumors sul fatto che i due stessero insieme. I segnali, a dir la verità, erano più evidenti. Come quando a un certo punto i due postassero immagini dagli stessi luoghi della California, pur non avendo mai condiviso una foto insieme. Alcuni paparazzi, in quest’ultimo periodo, li avevano fotografati vicini e in atteggiamento potenzialmente di coppia, Ma l’ufficialità fino a oggi non c’era.

CHI È ALVISE RIGO

Alvise Rigo compie oggi 33 anni ed è veneziano. Si è affermato come rugbista, anche se poi a causa di numerosi infortuni la sua carriera ha avuto una battuta d’arresto definitiva nel 2018. Ha fatto anche lavori, come il bartender, il cameriere, il pizzaiolo, l’autista e il bodyguard. Successivamente all’abbandono della carriera sportiva, si è rimesso in gioco come modello, personal trainer e attore. È noto per la partecipazione a Ballando con le stelle e per ruoli in produzioni come il film Nuovo Olimpo e la serie Che Dio ci aiuti.

DOV’È NATO L’AMORE TRA I DUE

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono conosciuti durante la registrazione di un reality a tema sportivo al quale hanno partecipato entrambi. Prima della nascita di questo nuovo amore, Elisabetta Canalis ha avuto una lunga storia con Georgian Cimpeanu, iniziata dopo la separazione da Brian Perri e finita di recente. In una intervista a Vanity Fair, di recente, aveva dichiarato: “Non bisogna mai abbassare la guardia, ma ammetto di avere un approccio naïf all’amore: voglio lasciarmi sorprendere. Seguo il cuore, non potrei mai scegliere un partner solo perché ‘piace’ agli altri. L’amore vero è quello che non ti chiede di cambiare. Preferisco rischiare, ma vivere qualcosa che mi fa battere il cuore”.
