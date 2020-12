AGI – È una festività di Santo Stefano che per mezza Italia è stata caratterizzata da rovesci sparsi, numerosi temporali, nevicate anche a bassa quota e forti raffiche di vento. Con temperature in discesa ovunque e che questa notte domani mattina saranno sotto lo zero al Nord. A proposito di neve, imbiancata in parte la cima del Vesuvio. Le previsioni dicono che con l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Francia si prevedono copiose ed estese nevicate a quote autostradali su gran parte del nord del Paese, a partire dalla serata di domani e fino alla sera di lunedì 28.

L'articolo Arriva la neve, allerta per le Autostrade

