Arriva la prima carne prodotta in laboratorio. In tavola a Singapore

AGI – Arriva per la prima volta nei ristoranti la carne sintetica, quella cioè prodotta in laboratorio (e che non è mai passata da un allevamento o un mattatoio). Accade a Singapore dove l’ente di regolamentazione alimentare, la Singapore Food Agency, ha dato il ‘via libera’ alla carne creata da cellule animali e prodotta in bioreattori dalla start-up statunitense Eat Just. E’ una “svolta per l’industria alimentare globale”, ha esultato l’azienda.

In effetti, con una crescita vorticosa della popolazione mondiale l’industria alimentare cerca da anni di trovare modi meno dannosi per l’ambiente di produrre la carne; e sono decine le aziende in tutto il mondo che stanno cercando di ‘allevare’ in laboratorio carne di maiale,

