Arriva “La Staffetta”, il nuovo libero di Mario Benedetto

La presentazione oggi alla Fiera di Roma “Più Liberi più libri”

Milano, 11 dic. (askanews) – Si intitola “La staffetta. Il ricambio generazionale nelle imprese italiane” il nuovo libro di Mario Benedetto (Luiss University Press editore) che sarà presentato oggi a Roma alla Fiera “Più Liberi più libri” presso la Nuvola di Roma alle ore 16.15.

Perché sia realmente tale, il cambiamento generazionale non può coinvolgere unicamente la ‘testa’ e i vertici dell’impresa, ma anche il ‘corpo’, il suo cuore pulsante, cioè ogni sua risorsa a partire da quelle ‘umane’. Un processo che deve avvenire, inoltre, a un livello tanto gestionale quanto ‘culturale’, di visione. Questa l’asse portante della riflessione del libro, con un obiettivo preciso: fornire un’analisi completa, per suggerire proposte e comportamenti consapevoli. A favore di un processo che non riguarda solo il presente di una comunità economica, ma il futuro della società tutta.

Interverranno Monica Lucarelli, Assessore alle Attività Produttive e Pari opportunità di Roma Capitale, Luigi Abete, Presidente Luiss Business School (autore della prefazione), Riccardo Di Stefano, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria e Angelo Camilli, Presidente Unindustria. Modera Lavinia Spingardi.

