arriva-l’anticiclone-delle-azzorre

Ma “nel weekend torna l’instabilità al Nord”

Milano, 4 lug. (askanews) – Dopo le piogge e i temporali che hanno colpito molte regioni del nostro Paese, il tempo è destinato a cambiare: ecco arrivare l’anticiclone delle Azzorre, porterà il sole e un caldo senza eccessi per tutti. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, comunica che dalla giornata odierna il panorama meteorologico sul nostro Paese subirà una vera e propria metamorfosi grazie all’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre, una “vecchia conoscenza” delle estati mediterranee di una volta.

Questo sistema atmosferico estenderà la sua influenza su gran parte del Paese, portando a un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche da Nord a Sud, con cieli prevalentemente sereni e temperature in generale aumento. A differenza delle recenti ondate di caldo afoso causate dall’anticiclone africano, questa volta il caldo sarà più sopportabile: l’anticiclone delle Azzorre, infatti, è caratterizzato da masse d’aria di origine atlantica, più fresche e meno umide rispetto a quelle provenienti dall’Africa. Ciò si tradurrà in giornate calde ma meno afose, con un maggiore comfort percepito dalla popolazione.

Il dominio anticiclonico però avrà vita davvero breve: a cavallo del weekend, infatti, subirà un primo indebolimento sul suo bordo settentrionale a causa di una saccatura atlantica diretta verso la Penisola Iberica. Questo favorirà il ritorno di una maggiore instabilità nelle regioni del Nord, in particolare sui rilievi alpini e prealpini. Guardando oltre, si prevede che l’anticiclone delle Azzorre sarà costretto a ritirarsi verso le sue terre d’origine, lasciando spazio a una nuova ondata di calore di origine africana.