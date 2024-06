arriva-lilibet,-nuova-varietà-di-mela-targata-civ-e-sanifrutta

Varietà bicolore e precoce

Roma, 27 giu. (askanews) – Arriva in Italia Lilibet, varietà bicolore di mela precoce, che matura cinque giorni prima della Gala e si contraddistingue per il sovracolore rosso brillante e per la polpa particolarmente dolce, croccante e succosa. L’accordo appena siglato tra CIV, il Consorzio Italiano Vivaisti e la società piemontese Sanifrutta, cooperativa agricola con due magazzini a Costigliole Saluzzo e Verzuolo sancisce l’avvio della sperimentazione per successivo sviluppo di un progetto club esclusivo in Italia della varietà di melo Lilibet/CIVM35.

Questa mela ha anche una eccellente shelf life, che garantisce ottime performance di conservazione. “Le sfide attuali della melicoltura riguardano le condizioni ambientali e meteorologiche, legate al cambiamento climatico. Lilibet presenta diverse caratteristiche che la rendono adatta alle sfide dell’agricoltura e trova nelle coltivazioni pedemontane un areale ideale”, spiega Alex Tallone, responsabile ufficio tecnico e sviluppo tecnologico di Sanifrutta.

La resistenza alla ticchiolatura mostrata da questa varietà la rende una scelta perfetta per gli agricoltori che mettono la sostenibilità al centro delle loro attività produttive. E la produzione stessa trae un notevole vantaggio dalla facilità di gestione della pianta, che presenta una bassa sensibilità all’alternanza produttiva.