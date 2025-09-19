arriva-l’iphone-17,-tim-cook-accoglie-i-clienti-a-new-york

Il ceo di Apple sulla Fifth Avenue a Manhattan
New York, 19 set. (askanews) – Il ceo di Apple, Tim Cook, in persona, ha dato il benvenuto ai clienti in coda per acquistare il nuovo iPhone nel negozio principale sulla Fifth Avenue a Manhattan.Il debutto del nuovo iPhone 17 arriva in un momento abbastanza teso per il gigante della tecnologia, con la Casa Bianca che preme su Apple per ridurre la sua dipendenza dalla produzione cinese e gli investitori che mettono in discussione la sua preparazione per l’era dell’intelligenza artificiale.