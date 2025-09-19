venerdì, 19 Settembre , 25

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 19 settembre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Milano Cortina, Cio deluso per assenza governo a visita Coventry ma “contatti continui” con Abodi

(Adnkronos) - Il ministro per lo Sport e...

Derby Lazio-Roma, piano di sicurezza con afflussi separati e droni

(Adnkronos) - È stato definito in questura il...

Fedez, concerto al Forum: ci sono anche i figli Leone e Vittoria

(Adnkronos) - Due spettatori speciali per il concerto...
Arriva l’iPhone 17, Tim Cook accoglie i clienti a New York

Il ceo di Apple sulla Fifth Avenue a Manhattan

New York, 19 set. (askanews) – Il ceo di Apple, Tim Cook, in persona, ha dato il benvenuto ai clienti in coda per acquistare il nuovo iPhone nel negozio principale sulla Fifth Avenue a Manhattan.Il debutto del nuovo iPhone 17 arriva in un momento abbastanza teso per il gigante della tecnologia, con la Casa Bianca che preme su Apple per ridurre la sua dipendenza dalla produzione cinese e gli investitori che mettono in discussione la sua preparazione per l’era dell’intelligenza artificiale.

