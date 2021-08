Arriva l’ok del Cts sull’estensione del Green pass: durerà 12 mesi

ROMA – Nel giorno in cui è stato ufficializzato il passaggio in zona gialla della Sicilia, prima regione a cambiare colore dopo mesi, arriva anche un’altra notizia importante riguardante la certificazione verde, necessaria per accedere in luoghi al chiuso, come ristoranti, musei, cinema e dall’1 settembre anche su treni, navi e aerei. Il Comitato tecnico scientifico (CTS) ha dato l’ok all’estensione della validità del Green Pass da 9 a 12 mesi, sia per i vaccinati che per chi è guarito dal Covid. Per il personale sanitario così come per gli insegnanti i 9 mesi stavano per scadere. Probabilmente sarebbe stato ciò a portare alla decisione del Cts.

