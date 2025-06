Nasce il primo portale che trasforma i sogni dei naviganti della rete in realtà, senza incorrere in brutte sorprese. Prodotto dalla web company USB Spa, è stato presentato ufficialmente nella sede di Napoli

Arriva Lumos, il “meteorite” che promette di rivoluzionare il Web. Nasce a Napoli, grazie allo sviluppo delle attività della web company digitale USB Spa, il primo portale che consente ai naviganti della rete di trasformare i sogni in realtà, senza incorrere mai in brutte soprese.

Nato dalla consapevolezza che esiste uno spazio non presidiato nel mare infinito delle richieste e dei desideri online, Lumos che è raggiungibile all’indirizzo www.lumosweb.it si caratterizza per proporre soluzioni concrete e sicure alle richieste derivanti dai bisogni o dai desideri.

Quattro le categorie che incontra chi approda sulla piattaforma color arancio ovvero Box, Ventrine, Auto e La voro, che intercettano la quasi totalità di quelle che, secondo un’analisi, sono le opzioni di ricerca degli utenti. Chi non ha le idee chiare, si può affidare a una AI interna, progettata per rispondere a ogni quesito.

“Lumos è il nuovo modo di fare marketplace – assicura Mario Parrella, CEO di USB -. Nuovo perché la promessa di base, rispetto allo scenario esistente, è quello di assicurare solo belle sorprese ai propri clienti. Su Lumos si trovano box per esperienze da vivere in coppia o in famiglia, vetrine di sevizi e prodotti dei nostri partner che hanno creduto in noi, annunci lavoro e noleggio auto, tutto validato dal nostro team interno per non incorrere in fastidiosi imprevisti”.

Il processo creativo e produttivo è stato illustrato dai componenti del team che nel corso degli ultimi 12 mesi hanno lavorato per rendere reale quello che all’inizio sembrava una sfida ardua. Si sono alternati, oltre a Parrella, anche Antonella Autiero (CEO Assistant di USB), Ciro Napolitano (Developer Senior Lumos), Vittorio Borgia (Creative Director Lumos) e Roberto Imparato (Account Manager Lumos). Ad assistere alla presentazione anche Antonello Carpentieri, CFO di USB e Pierluigi Lori, Sales Director USB.

“Il meteorite è stato il punto di arrivo –spiega Borgia –, dietro c’è tutto un lavoro di posizionamento, di personalità di marca, da cui nasce anche il payoff che ‘le sorprese sono solo belle’. Dunque Lumos, che è luce sprigionata dal meteorite, ha accanto anche la mascotte Hoba che accompagnerà gli utenti a scoprire questa nuova piattaforma di e-commerce, una sorta di grande centro commerciale virtuale, dove si può trovare ciò che si desidera”.