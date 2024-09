Arriva manifesto per la produzione olivicola sostenibile

Di Confagricoltura e Costa d’Oro, presentato oggi a Roma

Roma, 11 set. (askanews) – Arriva il manifesto per una produzione olivicola sostenibile: è stato presentato oggi a Roma Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura, dalla confederazione agricola e da Costa d’Oro, l’azienda di Spoleto tra i principali attori in Italia nella produzione di olio di qualità.

Il “Manifesto della Produzione Olivicola – volume 1: la sostenibilità come leva competitiva di produttività e alta qualità” vuole essere un esempio concreto di come l’azienda intende affrontare le sfide della filiera con l’approccio delle tre C: Conoscenza, Condivisione e Crescita e prevede iniziative e azioni concertate con i partner dell’Academy: dalle Università a Confagricoltura e Assoprol, passando per gli olivicoltori e i tecnici agronomi.

L’Italia è il secondo produttore di olio, con una quota che raggiunge il 15% della produzione su base mondiale, il secondo esportatore di olio di oliva al mondo e il primo consumatore, con 8,2 litri a testa all’anno. Di fronte alla evidente necessità “di fare sistema, imparando l’uno dall’altro – ha detto Pascal Pinson, direttore generale di Costa d’Oro – Conoscenza, condivisione e crescita sono le parole chiave del Manifesto della Produzione Olivicola Sostenibile che oggi presentiamo: un documento attraverso il quale diamo la nostra visione e il nostro piano di azione per costruire il futuro della filiera olivicola”.

La missione del Manifesto è fare in modo “che oltre 1 milione di alberi siano recuperati, gestiti o piantati in modo più sostenibile entro il 2030, con un impatto positivo anche sull’occupazione agricola – continua Pinson – Con la Planet O-live Academy fanno sistema vari mondi: le università, le associazioni di settore, agricoltori e frantoiani. Insieme per codificare tutte le migliori pratiche di produzione sostenibile in un Manifesto da divulgare al maggior numero possibile di olivicoltori. È un percorso lungo e impegnativo, ma per noi tutti di Costa d’Oro molto stimolante”.

Il documento si rivolge a tutti gli imprenditori agricoli che credono nello sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico e che intendono seguire le indicazioni dell’Academy, basate su un solido fondamento scientifico.