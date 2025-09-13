lunedì, 15 Settembre , 25
arriva-“overacting”,-la-web-serie-comedy-sul-mondo-dei-casting
Arriva “Overacting”, la web serie comedy sul mondo dei casting

Arriva “Overacting”, la web serie comedy sul mondo dei casting

AttualitàArriva "Overacting", la web serie comedy sul mondo dei casting
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 13 set. (askanews) – La Roma Film Academy annuncia l’anteprima di “Overacting”, una web serie comedy che rivela il magico e spietato mondo dei casting attraverso gli occhi di Mia, interpretata da Diletta Begali, una talentuosa attrice in erba pronta a inseguire il suo sogno. La serie, composta da 6 episodi di 10 minuti ciascuno, è progettata per adattarsi ai ritmi frenetici del mondo digitale, con distribuzione su YouTube e contenuti creativi per TikTok e Instagram.

“Overacting” racconta il viaggio di Mia attraverso una miscela di commedia romantica, ironia e momenti di riflessione sulla realtà di perseguire i propri sogni. Questo progetto rappresenta un vero prodotto di qualità cinematografica, co-prodotto dalla Roma Film Academy e interamente realizzato da talenti emergenti formatisi all’interno dell’Accademia. Dalla regia alla sceneggiatura, tutti i professionisti coinvolti sono ex studenti dell’Accademia, dimostrando così come questa istituzione sia un terreno fertile per la creatività e l’innovazione.

Diretta da Pier Glionna, giovane regista e sceneggiatore diplomato presso la Rfa, affiancato nella scrittura da Marco Pozzato, “Overacting” rappresenta un ulteriore passo verso il consolidamento della Roma Film Academy (partner del Dams dell’Università degli Studi di Teramo) come centro di formazione e motore creativo per i talenti emergenti.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.