Arriva “Roma è gelato”, grande evento dal 29 aprile al 1° maggio

Tra talk, cooking show, masterclass, laboratori per i più piccoli e tanti assaggi

Roma, 26 apr. (askanews) – Roma diventa la capitale del gelato. Quello artigianale ovviamente. Da sabato 29 aprile a lunedì 1° maggio 2023 arriva ‘Roma è gelato’, il primo grande evento aperto al pubblico (con biglietti acquistabili sul sito romagelato.it) tutto dedicato a uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo e alle sue tante declinazioni, tra cucina, pasticceria, pizzeria e mixology. I più grandi maestri gelatieri da tutta Italia, una grande e affascinante location in centro città (PratiBus District nel quartiere Prati) e una full immersion di assaggi, curiosità, laboratori, cooking show, degustazioni, incontri, talk, masterclass e musica. Un grande evento durante un lungo weekend di festa (per il ponte del 1 maggio), dove il gelato è il protagonista indiscusso e diventa attrazione per famiglie, addetti ai lavori e appassionati.

Gli ospiti e i trend del gelato in scena.

Ecco solo alcuni dei grandi maestri gelatieri protagonisti degli eventi di Roma è Gelato 2023: Paolo Brunelli (Paolo Brunelli), Marco Radicioni (Otaleg), Veronica Fedele (Gretel Factory), Eugenio Morrone (Il Cannolo Siciliano), Cinzia Otri (Gelateria della Passera), Valerio Esposito (Gelateria Tonka), Stefano Guizzetti (Ciacco Lab), Stefano Ferrara (Stefano Ferrara Gelato Lab), Maurizio Dattilo (Gelato San Lorenzo), Alessandro Giuffrè (Giuffrè), Dario Rossi (Greed-Avidi di Gelato) e tanti altri.

Ma non solo: tanti anche gli chef, maestri pizzaioli e pasticceri che si avvicenderanno sul palco dell’evento, tra masterclass, laboratori e cooking show. Eccone solo alcuni: i maestri pasticceri Marco Pedron (Direttore Didattico Pasticceria di Congusto Gorumet Institute) e Dario Nuti (Roma Cavalieri); i pizzaioli Pier Daniele Seu (Seu Pizza Illuminati), Alessio Muscas (San Martino Pizza & Bolle), Alessio Mattaccini (Spiazzo), Giuseppe Colletto (That’s Amore Raffadali) e Mauro Pedone (San Biagio Pizza & Bolle) e tanti altri. Presenti anche i celebri lingotti della Pizzeria Extremis, presentati qui in una versione inedita: ‘Sembra fritto ma è Gelato’.

Protagonista indiscusso il vero gelato artigianale made in Italy, con tutti i suoi grandi trend del momento, per seguire e tracciare l’evoluzione del gelato in Italia e non solo: dal gelato in abbinamento alla pizza a quello più ‘salutare’ per gli sportivi, dal gelato al minestrone di verdure a quello dedicato ai nostri amici a quattro zampe, dal gelato gastronomico a quello unito alla mixology, dal gelato in abbinamento allo champagne a quello da gustare insieme a rum e sigari, fino al gelato che utilizza gli insetti come parte proteica. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ogni tematica avrà talk, laboratori, presentazioni, masterclass e show cooking dedicati, tutti consultabili e prenotabili al sito www.romegelato.it. Solo qualche esempio: il laboratorio ‘Assoluto di…’ con Cinzia Otri (Gelateria della Passera), per scoprire come realizzare un gelato zero waste (in programma sabarto 29 aprile alle ore 10.00); ‘Oggi serviamo insetti’, il laboratorio con Taila Semerano (Ciccio Pastigel) ed Erika Quattrini (Il Pinguino), per esplorare l’utilizzo degli insetti come parte proteica nel gelato (in programma il 29 aprile alle ore 15.00); ‘Gelato Minestrone’, il laboratorio di Paolo Brunelli in collaborazione con Roboqbo, per conoscere la realizzazione di un gelato gastronomico e salutare dalla terra al piatti (29 aprile alle 18.00); ‘Viaggio nella Miscelazione Gelata’, il laboratorio di Marco Pedron (Direttore Didattico Pasticceria di Congusto Gorumet Institute) per un omaggio al mondo della mixology unita al gelato (sabato 29 aprile alle 19.00); ‘Champagne e Gelato’ il laboratorio di Marco Radicioni (Otaleg) che realizzerà un gelato gastronomico con lo champagne Billecart (domenica 30 aprile alle 15.00); la presentazione del libro ‘Il Chilometro Consapevole’ in presenza dell’autore Carlo Catani (docente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo), Angelo Raffaele Consoli (ambientalista, direttore dell’ufficio europeo di Jeremy Rifkin) e Livio De Santoli (Prorettore per la sostenibilità all’Università di Roma La Sapienza e docente di Energy Management alla Facoltà di Ingegneria per la stessa università) in programma il 30 aprile alle ore 13.00.

Tanti gli appuntamenti dedicati al futuro della gelateria, per esplorare l’avvenire del settore tra nuovi trend e nuovi modelli di fare impresa: come il talk ‘Scalabilità della Gelateria e Franchising’, con Maurizio Dattilo (Gelato San Lorenzo), Alessandro Giuffrè (Giuffrè) e Maurizio Manzi (Naturalis Gelato, Australia) in programma sabato 29 aprile alle ore 16.99; e Osservatorio sulla Gelateria del Futuro’, altro talk con Carlo Meo, Pierfrancesco Romano e Maurizio Bernardini, Dario Rossi, Stefano Ferrara, Giuseppe Crea, Carlo Catani, Avv. Mario Pecoraro, Simone Capello, Amedea Visioni e Valentina Vitale, in programma il 30 aprile alle 17.00.

Imperdibili anche gli eventi d’intrattenimento, come ‘Pizza + Gelato… e Bolle’ (in programma il 29 e il 30 aprile), con cooking show a quattro mani di maestri pizzaioli e gelatieri che realizzeranno ricette di pizza in abbinamento al gelato e allo champagne: Pied Daniele Seu (Seu Pizza Illuminati) insieme a Paolo Brunelli, Alessio Mattaccini (Spiazzo) insieme a Stefano Ferrara), Alessio Muscas (San Martino Pizza e Bolle), Mauro Pedone (San Biagio Pizza e Bolle) insieme a Dario Rossi. E poi ancora ‘Gelato e Workout’ (29 e 30 aprile + 1 maggio), con la personal trainer Monica Rainaldi e il gelato proteico di Stefano Ferrara; e ‘Sigaro + Gelato Cioccolato e Rum’ (in scena il 1 maggio alle ore 15.00), con il gelato al gusto rum e cioccolato di Eugenio Morrone in abbinamento ad una selezione di rum e sigari curata da Massimiliano Cinque (Elvis Wine Bar). Anche questi sono tutti consultabili e prenotabili al sito www.romegelato.it.

Spazio anche alla ricerca, con il laboratorio ‘Gelato Senza’ condotto da Chiara Ghiron (Gelato Consapevole), Stefano Ferrara (Stefano Ferrara Gelato Lab) e Latte Sano insieme al Prof. Massimiliano Caprio – Responsabile del laboratorio di Endocrinologia Cardiovascolare dell’IRCCS San Raffaele e ordinario di Endocrinologia presso l’Università San Raffaele Roma – che tra cucina, pasticceria e mixology indaga con il suo team di ricercatori nuovi protocolli per la creazione di un prodotto low-carb o chetogenico dedicato, nell’ambito di percorsi nutrizionali, a persone con obesità o diabete (in programma sabato 29 aprile alle ore 14.00).

Il concept dell’evento e le gelaterie presenti.

L’evento ‘Roma è gelato’ è continua a leggere sul sito di riferimento