Arriva “Somma Sapienza”, il primo vino dell’Orto Botanico di Roma

Il 23 e 24 settembre degustazione con Luca Maroni a Vendemmiata Romana

Milano, 13 set. (askanews) – Il 23 e 24 settembre torna all’Orto Botanico di Roma a Trastevere, una “special edition” di “Vendemmiata Romana” durante la quale ci sarà l’opportunità, per un numero limitato di partecipanti, di assaggiare “per la prima e unica volta” il vino prodotto dalla vendemmia dello scorso anno e che racchiude tutti i vitigni autoctoni presenti nel vigneto Italia. La degustazione di “Somma Sapienza” sarà guidata da Luca Maroni, che accompagnerà i partecipanti a conoscere la genesi, le sfumature, gli aromi e i processi di produzione di questo vino.

“Somma Sapienza” è stato prodotto in 600 bottiglie da mezzo litro non in vendita: 300 con 76 varietà di uve a bacca rossa, e 300 con uve bianche di 79 varietà in rappresentanza di ognuna delle 20 Regioni, sulla cui etichetta svetta il logo dell’università romana La Sapienza.

Ma “Vendemmiata Romana”, in programma dalle 9 alle 18.30, è soprattutto una festa per tutta la famiglia, con laboratori creativi e conoscitivi, dedicati sia ai grandi che ai più piccini, oltre a visite guidate straordinarie e a tema, artigiani, produttori e street food.

Per quanto riguarda “Somma Sapienza”, gli organizzatori hanno spiegato che “quest’anno, le particolari condizioni climatiche di questa primavera/estate, sono state favorevoli in molte Regioni allo sviluppo della Peronospera, e a causa di questa malattia della vite, il taglio dell’uva del Vigneto Italia (così come quella di molti altri vigneti sul territorio nazionale) non sarà possibile. Elementi come questi – proseguono – vanno però vissuti anche come un’occasione di riflessione e di approfondimento che saremo felici di fare insieme durante la festa di Vendemmiata Romana”.