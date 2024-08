arriva-“squid-game-2”:-appuntamento-in-dicembre-con-la-serie-dei-record

A Santo Stefano torna la serie sudcoreana di Hwang Dong-hyuk

Roma, 1 ago. (askanews) – La seconda attesissima stagione di Squid Game, serie sudcoreana dei record, arriverà su Netflix dal 26 dicembre 2024. A distanza di tre anni dal debutto della prima stagione, il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk ha annunciato anche che la terza stagione di Squid Game arriverà nel 2025 e sarà il capitolo finale della serie.La storia si intuiva dall’ultima puntata della prima stagione. Tre anni dopo aver vinto lo Squid Game, il Giocatore 456 rimane determinato a trovare le persone che stanno dietro a questo gioco e a porre fine al loro sport malvagio, utilizzando la fortuna che ha vinto per finanziare la sua ricerca. Ma scopre che per sconfiggere il gioco, dovrebbe rientrarci: un assaggio arriva dal trailer diffuso oggi.Hwang Dong-hyuk, che ha fatto la storia ai 74esimi Emmy diventando il primo asiatico a vincere il premio Miglior Regia per una Serie Drammatica, riprende il suo ruolo di regista, scrittore e produttore della serie. Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo riprendono i loro ruoli dalla prima stagione.Squid Game, con i suoi colori gioiosamente infantili, i suoi colpi di scena e la terribile crudeltà della sua morale, nella prima serie era anche un apologo contro il cinismo dei troppo ricchi (e per estensione, contro i mali del capitalismo). Milioni di spettatori in tutto il mondo aspettano con ansia la nuova stagione.