Arriva su Prime Video il film “Ritorno al presente”

Lunedì 19 dicembre anteprima stampa al Cinema Caravaggio di Roma

Roma, 17 dic. (askanews) – Chi di noi non ha mai sognato da ragazzo di vivere tutti insieme in una comune? Chi non ha giurato con un gruppo di amici “Noi non ci lasceremo mai?” Può l’amicizia fra ragazzi durare per tutta la vita? Una commedia divertente, di sentimento, che parla di amicizia, l’amicizia vera, è questa la trama della pellicola “Ritorno al presente”, in onda su Prime Video, con un cast stellare: Stefano Fresi, Simone Montedoro, Ilaria Spada, Augusto Fornari, Luca Angeletti, Marco Mazzoli, diretto da Toni Fornari e Andrea Maia. Il Soggetto teatrale e cinematografico di Andrea Maia e Giuseppe Caravaglios, mentre la sceneggiatura di: Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli. In anteprima nazionale il film sarà proiettato, esclusivamente per la stampa, al Cinema Caravaggio di Roma lunedi 19 dicembre. Presente il cast.

La trama Filippo ha avuto un attacco ischemico transitorio che ha danneggiato le regioni del cervello preposte alla visione/riconoscimento di oggetti e persone dopo un incidente a cavallo. Una forma leggera che ha toccato la regione del cervello preposta alla memoria a lungo termine. È come se stesse vivendo nel 1998. Accusa un forte mal di testa. Sviene. Appena ripreso chiama Pippo, un suo amico, al quale chiede di venire in suo soccorso assieme ai “fabolous five”. Pippo, Giuseppe e Andrea si guardano fra di loro sgomenti in ospedale facendo presente a Filippo che loro non si vedevano da venti cinque anni. Dimesso dall’ospedale gli amici decidono di stargli vicino per aiutarlo chiamando anche Claudia, unica donna del gruppo. Si riunisce un gruppo di amici dove le circostanze favoriscono l’emergere delle divergenze passate ma anche di momenti teneri e piacevoli. Un’amicizia vera, ma diversa, che viene dopo gli impegni concreti del quotidiano. Questi sono i temi principali di questa commedia divertente, di sentimento, che parla di amicizia, l’amicizia vera di un gruppo di ragazzi cresciuti insieme, che si ritrovano cambiati. A confrontarsi dopo venticinque anni a causa di un episodio dovuto ad un incidente.

