arriva-“talent-stories”,-il-podcast-che-racconta-il-talento

Da oggi su Spreaker, Google Podcast, Spotify e Apple Podcast

Roma, 17 lug. (askanews) – Talent Garden e Forbes Italia, lanciano ‘Talent Stories’, un podcast che esplora il concetto di talento attraverso le storie di successo dalla voce dei protagonisti in diversi settori professionali. Il podcast, composto da 14 episodi, sarà disponibile ogni due settimane sulle piattaforme Spreaker, Google Podcast, Spotify e Apple Podcasts a partire dal 17 luglio.

Il progetto nasce dall’idea di valorizzare il talento e l’innovazione, due elementi fondamentali che caratterizzano la mission di Talent Garden, realtà europea nell’Edutech, da sempre impegnata nel promuovere la formazione continua e lo sviluppo delle competenze digitali.

“Questo podcast rappresenta un’estensione naturale del nostro impegno: costruito con la collaborazione della nostra community, fonte inesauribile di storie di successo e innovazione, composta da start-up, scale-up, grandi aziende, professionisti e partner, come Forbes Italia. Con ‘Talent Stories’, vogliamo dare voce a queste esperienze, raccogliendo le migliori testimonianze e condividendole con un pubblico più ampio. Questo non è solo un podcast, ma un viaggio attraverso il talento, narrato dalle persone che lo vivono ogni giorno”, afferma Davide Dattoli, presidente e founder dell’azienda.

Nei successivi episodi si potranno ascoltare le storie di Maurizia Cecchet, Chief Human Capital & Transformation Officer di Generali Investments, che parlerà del rapporto tra talento e capitale umano, e di Andrea Moccia, Founder and Director di Geopop, che si concentrerà sul talento e le innovazioni. Jody Cecchetto, creator, speaker e conduttore, condividerà gli inizi della sua carriera nel mondo della radiofonia. Saranno ancora tanti gli speaker coinvolti: voci e storie dal mondo dello Sport, dell’Arte, della Letteratura, del Business e del Management creativo e digitale.