Arriva un nuovo canale: HGTV – Home e Garden TV, dedicato al mondo delle abitazioni sul Canale 56 del DDT

Arriva un nuovo canale dedicato al mondo delle abitazioni, precisamente sul 56 del DDT. Si chiamerà HGTV – Home & Garden TV e sarà di proprietà di Discovery.

Si “accende” HGTV al tasto 56 del DDT

In arrivo sul Digitale terrestre un nuovo canale dedicato al mondo delle abitazioni: dalla compravendita alle seconde case, dagli arredi alle ristrutturazioni, dal mondo dell’accoglienza alle case-vacanza. Sarà disponibile a partire dal 2 febbraio 2020.

MotorTrend si sposta, Alpha cancellato, arriva HGTV al Canale 56

Alpha verrà rimosso dal digitale terrestre. Al suo posto, al canale 59, sarà spostato il canale MotorTrend (al momento al n° 56). MotorTrend quindi lascerà lo spazio al n° 56 del DTT a questo nuovo canale a partire dal 2 febbraio 2020.

Ma quale sarà la programmazione di HGTV?

Al lunedì si parte con “Cortesie per gli ospiti B&B” con Max Viola, Michela Andreozzi e Lorenzo Biagiarelli. Al giovedì invece ritroveremo Paola Marella con il programma “Cerco/Vendo casa disperatamente”. Ma nel corso del tempo ci saranno altre novità e saranno inseriti anche degli spazi dedicati al giardinaggio.

Discovery Italia, quindi lancia, ufficialmente questo nuovo canale dedicato alle case e al giardino. La rete, del resto è già presente in diversi territori, e avrà un palinsesto in cui prevarrà il lifestyle e il mondo della casa con tutto quello che ne concerne.

Alessandro Araimo, Ad Discovery, ha così spiegato l’arrivo di HGTV

“E’dettato dalla volontà del gruppo di sperimentare nuove forme e linguaggi e di proporre contenuti di qualità per un preciso target di pubblico. Il nostro portfolio continua a crescere così come la nostra aspirazione nel raccontare al pubblico italiano le proprie passioni, in tutte le sue forme. HGTV – Home & Garden TV andrà a rafforzare un portfolio che già oggi incontra i gusti di tutti i target, spaziando tra tutti i generi con una spinta innovativa, nei contenuti e nei linguaggi, davvero inesauribile.

Un posizionamento premiato non solo dal pubblico ma anche dagli investitori, sempre più numerosi nello scegliere il mondo Discovery come media privilegiato per veicolare i propri messaggi. Il lancio di HGTV – Home & Garden TV, il nono canale in chiaro del portfolio, arriva al culmine di un 2019 ricco di successi, perfetta sintesi della nostra ambizione a migliorarci costantemente”.

