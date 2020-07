Arriva WakePhoto l’App di Riccardo Giacalone, alunno del Corso di programmazione per iPhone di Swift srl

WakePhoto

Gratis

Scarica da App Store

WakePhoto ti consente di creare promemoria in modo facile e veloce. È un’app tutto in uno per gli amanti della pianificazione e della personalizzazione delle attività.

Con WakePhoto potrai selezionare una data e l’opzione per ripetere l’attività settimanalmente, impostare un’immagine personalizzata nella notifica, registrare un suono per la notifica, sbloccare l’app con FaceID o TouchID, aggiungere una descrizione dell’attività, disabilitare le attività, integra un assistente per la ricerca di immagini,

