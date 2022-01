Arriva WeVoz, il social network interamente dedicato alla voce

ROMA – Il 2022 sarà l’anno della voce. Per otto italiani su dieci l’immediatezza dell’audio, l’intimità e la praticità di questo formato sono caratteristiche uniche che proietteranno sempre di più i contenuti vocali al centro della comunicazione digitale. È quanto emerge da un sondaggio online realizzato da WeVoz, start up italiana specializzata in vocal content che ha appena lanciato sul mercato un nuovo social network made in Italy interamente dedicato alla voce. L’indagine ha coinvolto più di 1.200 cittadini iscritti ad almeno un social network: si va dagli utenti giovanissimi, la cosiddetta ‘generazione Z’, fino a quelli più maturi.

Dalla ricerca emergono alcune indicazioni utili per capire come sta evolvendo la vita digitale degli utenti: sebbene il 61% degli intervistati dichiari di ricorrere oggi maggiormente al formato di testo per esprimersi e comunicare, nove utenti su dieci preferirebbero poterlo fare via audio per la chiarezza, l’emozione e l’intimità che riportano come punti di forza della voce. Per due utenti su tre, infatti, la voce ha meno possibilità di essere fraintesa ed è vantaggiosa in un’ottica di esperienza quotidiana perché ascoltare o registrare un audio lascia liberi di svolgere contemporaneamente altre attività. Significativo anche il dato relativo alla preferenza tra il testo, le immagini e l’audio: la voce è lo strumento di comunicazione, tra tutti, ritenuto irrinunciabile per il 69% degli intervistati. Il risultato addirittura si innalza fino ad oltre il 79% alla domanda circa il ruolo imprescindibile della voce nella comunicazione del futuro.

I risultati del sondaggio confermano il trend maturato durante i mesi della pandemia: gli utenti vogliono comunicare in maniera semplice e diretta, scambiare post, pensieri ed emozioni attraverso la voce ma senza rinunciare al messaggio scritto. In un momento storico di piena transizione dal testo verso l’audio, WeVoz lancia la propria piattaforma online (wevoz.com) accessibile da tutti i browser ed anteprima di una app con molteplici caratteristiche. Si tratta di un servizio gratuito di social networking che arricchisce l’efficacia del testo con la comodità dell’audio per offrire all’utente un’esperienza interattiva, innovativa e screenless.

È un Twitter della voce in cui la community può interagire tramite i “voz”, contenuti vocali di breve durata che scorrono nella timeline tramite un player automatico. Il sistema consente la riproduzione continua dei contenuti offrendo all’utente la possibilità di essere social senza utilizzare lo schermo e svolgendo altre attività. A differenza di altre piattaforme, WeVoz è dotato di una tecnologia ‘speech to text’: si tratta di un modello proprietario e di ultima generazione che consente di trascrivere simultaneamente il messaggio audio. Inoltre, tramite un avanzato utilizzo di tag, i contenuti dei singoli messaggi audio possono essere indicizzati e selezionati attraverso dei filtri di ricerca.

Gli elementi distintivi di questo nuovo social sono contenuti nel nome: WeVoz è l’unione della parola inglese “We”, “noi» inteso come comunità di persone, con la parola spagnola “Voz”, “voce». “WeVoz è un nuovo modo di essere social, di comunicare e relazionarsi con gli altri in maniera sana senza dover restare incollato ad uno schermo – spiegano i creatori -. È il primo social che mette la vita dell’utente al centro dell’intero progetto e guarda alla community come obiettivo piuttosto che come strumento. Qui ci si può esprimere liberamente e interagire con una community autentica: a differenza di altri social network, su WeVoz non è l’algoritmo ad incidere sulla viralità di un contenuto ma gli stessi utenti che premiano i voz più apprezzati”, concludono gli sviluppatori.

