David Ospina, portiere colombiano del Napoli, ha appena pubblicato un aggiornamento sul suo profilo instagram e ha fatto gli auguri a tutti i suoi follower. Un semplice ma sempre gradito”¡Feliz navidad lleno de amor, felicidad y Salud!” che significa “Buon Natale pieno di amore, felicità e salute”. Nella foto, così come potete vedere dall’allegato, il giocatore figura insieme alla moglie e a suoi due figli.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CJMhTSohrpy/”]

Gli auguri di David Ospina

Il portiere ex Arsenal ieri non è sceso in campo, ma se è certamente mancato in fase di costruzione (sappiamo che negli schemi di Gattuso il portiere ha un ruolo attivo nella tessitura della manovra offensiva dal basso), non si può dire che sia mancato anche tra i pali. La conclusione del granata Izzo era davvero imparabile.

Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato

The post Arrivano anche gli auguri di Natale di Ospina: davvero splendida la sua famiglia! – FOTO! appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento