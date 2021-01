Arrivano conferme dalla Francia: il Napoli fa sul serio per un talento del Marsiglia

Stando a quanto si legge sui prinicpali quotidiani sportivi (l’indiscrezione era stata lanciata a fine dicembre dal Corriere dello Sport, ndr), il Napoli è molto interessato al terzino Jordan Amavi di proprietà del Marsiglia. Il calciatore di 26 anni al momento ha un contratto con la società transalpina che sta per scadere.

Conferme anche dalla Francia: Napoli su Amavi

Ciò vuol dire che presto si aprirà una corsa al giocatore che sta decidendo se rinnovare o andare via. Il Napoli potrebbe approfittare del momento di indecisione, sebbene ci sia da capire quali siano le prospettive per Faouzi Ghoulam. Il suo spazio in azzurro si è ridotto ma è difficile sia cederlo che trattenerlo, a causa di un contratto vigente da top player.

La società prende tempo e riflette. La notizia è stata rilanciata in giornata anche da due fonti più che autorevoli: stiamo parlando di Tuttomercatoweb, portale da sempre molto informato sui movimenti di calciomercato e di France Football. Secondo France Football il cluc caro al presidente De Laurentiis sta continuando a seguire Jordan Amavi, terzino sinistro del Marsiglia. Il 26enne in scadenza di contratto, è finito anche nel mirino del Milan, ma non sarà facile strapparlo alla nutrita concorrenza. Il ragazzo piace molto anche al Crystal Palace.

IL PROFILO DEL GIOCATORE