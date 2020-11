Arrivano ipoetesi agghiaccianti: “Non è finita qui per il Napoli, ci sono club che rischiano la retrocessione”

A Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport è intervenuto Franco Vanni, giornalista di Repubblica, che ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese dalla nostra redazione:

“Balza subito all’occhio il linguaggio utilizzato dal giudice Sandulli. Infatti, la corte va bene oltre la partita di Torino e il motivo, purtroppo, è chiaro. Il giudice ha avuto accesso a degli atti di un’inchiesta ben più ampia che la procura federale sta gestendo sul caso tamponi. Quello che voglio dire – prosegue Vanni – è che ci sono dei club che per le questioni relative alla lealtà sportiva sono stati anche retrocessi. La procura studia eventuali violazioni, non conosciamo ancora elementi sottoposti al vaglio degli inquirenti però sappiamo che la giustizia sportiva vuole chiudere la questione il prima possibile. Mi dispiace per i tifosi che stanno subendo tutto questo. Sono loro la vera parte lesa”

