Arrivano la stagione del tartufo e i treni notturni per le Langhe

Iniziativa Treni turistici italiani per promozione turismo lento

Roma, 22 set. (askanews) – Sta per aprirsi la stagione di cerca e raccolta del tartufo bianco d’Alba, che per la prima volta quest’anno è stata posticipata dal 21 settembre al primo ottobre. E, insieme alla 94esima edizione della fiera del Tartufo bianco d’Alba, quest’anno arriva la novità dell’Espresso Langhe-Monferrato, inserito nell’offerta autunnale di FS Treni Turistici Italiani, con il quale si viaggia di notte il 25 e il 31 ottobre da Roma ad Alba, con fermate ad Asti e Nizza Monferrato. Un nuovo modo di viaggiare che coniuga il turismo lento, sostenibile, di qualità alla bellezza del viaggio in treno, a bordo di carrozze completamente restaurate in cui il viaggiatore troverà il servizio bar/ristorante, dove potrà cenare o fare colazione scegliendo tra le proposte di un menù Made in Italy.

“In un momento in cui si parla tanto di sostenibilità – spiega il presidente dell’Ente turismo Langhe-Roero-Monferrato Mariano Rabino -, l’Atl sceglie di compiere un atto concreto collaborando con FS Treni Turistici per aumentare flussi intelligenti che premiano l’utilizzo del treno come mezzo alternativo all’auto per ampliare la notorietà della nostra destinazione e ridurre il carico sul territorio”.

Per il sindaco Alberto Gatto, la novità rappresenta “una bella occasione di crescita e condivisione per Alba, le Langhe, il Monferrato e tutto il territorio. L’Espresso notturno Langhe-Monferrato è un esempio di turismo sostenibile e di qualità. È un modo straordinario di collegare la capitale del nostro paese, Roma, e la città di Alba”.

Il posticipo della stagione di cerca e raccolta del tartufo è stato deciso a livello regionale in Piemonte per intercettare i mutamenti imposti dal cambiamento climatico. La raccolta andrà quindi avanti fino al 31 gennaio e si spera in una buona annata viste le abbondanti piogge che hanno caratterizzato il 2024. L’avvio della 94esima edizione è previsto per sabato 12 ottobre, con taglio del nastro venerdì 11 e arriverà fino a domenica 8 dicembre. Al centro di questa edizione, il tema dell’Intelligenza Naturale.