Arriverà su Sky Atlantic il prossimo anno “This Sceptred Isle”, la serie tv sulla pandemia

Arriverà su Sky Atlantic il prossimo anno “This Sceptred Isle”, (che tradotto letteralmente sarebbe “Questa isola dello scettro”) la serie tv sulla pandemia dove Kenneth Branagh interpreta Boris Johnson, primo ministro del Regno Unito. Presto inizieranno le riprese delle cinque puntate della serie tv.

Kenneth Branagh sarà Boris Johnson nella serie tv Sky sulla pandemia da Covid “This Sceptred Isle”

Era inevitabile che il mondo delle cinema e delle serie tv dedicassero alla pandemia da covid 19 un prodotto atto a far capire la drammaticità del periodo che abbiamo vissuto – e che ancora stiamo vivendo – al fine di mettere nero su bianco un periodo che vorremmo cancellare tutti dalle nostre vite.

La serie tv, “This Sceptred Isle” racconta la pandemia in Inghilterra e il protagonista è, il celebre attore britannico Kenneth Branagh che presterà il volto al primo ministro inglese Boris Johnson, su come ha affrontato il tema della Pandemia: dall’incredulità e la non accettazione, in un primo momento, alla serietà dell’emergenza, in un secondo momento, quando anche lui è stato contagiato.

Una serie tv di cinque puntate per raccontare la pandemia da coronavirus

Una serie in cinque puntate che affronterà il tema dell’emergenza sanitaria mondiale causata dal contagio del Covid-19 prodotta da Sky UK che arriverà sugli schermi il prossimo anno, nel 2022.

L’intero progetto è firmato dal regista Michael Winterbottom, uno dei più stimati registi e sceneggiatori britannici, che cercherà di sottolineare non solo la drammaticità del contagio pandemico, ma anche gli incredibili sforzi, quasi eroici di medici e operatori sanitari nel cercare di salvare quante più vite possibile.

Sky lancia una serie tv sulla pandemia: Kenneth Branagh è Boris Johnson

La serie è in realtà una miniserie, strutturata in cinque episodi. Le riprese inizieranno a breve, e la messa in onda avverrà presumibilmente l’anno prossimo. La storia racconterà le paure, le titubanze, le tensioni che hanno caratterizzato la notizia dell’arrivo di una pandemia mondiale e al modo di affrontarla.

Le impressioni, le decisioni, le incertezze dei più grandi organi di stato dal premier inglese, Boris Johnson appunto, ai responsabili del Dipartimento della Salute, dal Gruppo Consultivo Scientifico per le Emergenze (Sage) al personale degli ospedali e case di cura in tutto il Paese.

Britain’s Sky television has announced plans to make a drama series about the UK’s battle with the coronavirus starring Kenneth Branagh in the role of Prime Minister Boris Johnsonhttps://t.co/tLDonzpLpN — AFP News Agency (@AFP) January 24, 2021

La serie è co-scritta da Kieron Quirke e Michael Winterbottom, il quale è anche regista che afferma:

“La prima ondata della pandemia COVID-19 sarà ricordata per sempre. Un tempo in cui il paese si riuniva per combattere un nemico invisibile. Un tempo in cui le persone erano più consapevoli che mai dell’importanza della comunità. La nostra serie intreccia innumerevoli storie vere – da Boris Johnson al numero 10 ai lavoratori in prima linea in tutto il paese – raccontando gli sforzi di scienziati, medici, assistenti domestici e responsabili politici per proteggerci dal virus”.

Kenneth Branagh, attore regista e sceneggiatore: cenni su di lui

Kenneth Branagh è un attore poliedrico che ha interpretato numerosi film così come serie tv, ma è stato anche dietro la macchina da presa in qualità di regista.

E’ stato allievo del grande Laurence Olivier. Come attore, ha recitato, per citare alcuni film in:

Conspiracy – Soluzione finale (2001),

Harry Potter e la camera dei segreti (2002),

Operazione Valchiria (2008),

Marylin (2011),

Dunkirk (2017)

Tenet (2020).

Tra le pellicole da lui dirette invece ricordiamo:

L’altro delitto (1991),

Frankenstein di Mary Shelley (1994),

Thor (2011),

Cenerentola (2015)

Assassinio sull’Orient Express (2017).

È stato candidato 5 volte al Premio Oscar e 6 ai Golden Globe.

continua a leggere sul sito di riferimento