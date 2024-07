Marrone (Gsn): “Orgogliosi di contribuire alla rinascita delle opere d’arte della città”

Presentato a Napoli il volume ‘I mecenati per l’arte, il cinema, lo sport per le 8 statue neoclassiche della Villa Comunale di Napoli’, un’opera che racconta del restauro, non ancora concluso, delle statue che da un secolo e mezzo accolgono i visitatori presso uno dei luoghi più rappresentativi della città.

“Siamo orgogliosi – spiega il manager Francesco Marrone, socio di Gsn – di poter partecipare a questo importante progetto realizzato attraverso l’Art bonus, raccontato nel volume che ne spiega l’importanza e come si sia realizzato l’intervento presso la Villa Comunale. La nostra azienda vuole contribuire alla crescita della comunità: investire nella cultura e nel patrimonio artistico crea un valore duraturo, preservando le risorse culturali per le future generazioni. Si tratta di un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato che, grazie allo strumento dell’Art bonus, contribuisce a stimolare l’economia locale creando valore aggiunto per la città. Gli investimenti nel settore culturale generano occupazione e attraggono turismo, con ricadute positive su vari settori economici. Un ambiente culturale vivace e ricco di eventi e iniziative può, infatti, fungere da volano per lo sviluppo del territorio. Gsn – conclude Marrone – crede fermamente nel mecenatismo e nella promozione della responsabilità sociale d’impresa e ritiene fondamentale contribuire a migliorare la qualità della vita di una comunità non solo attraverso i servizi che già eroga, ma sforzandosi di intervenire negli aspetti sociali e culturali che rappresentano il vero grande investimento per il futuro”.

L’articolo Art Bonus, presentato il volume sul restauro delle statue della Villa Comunale di Napoli proviene da Notizie dì.