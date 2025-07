arte-e-bollicine:-vitevis-firma-il-vino-del-“garda-festival-2025″

Milano, 13 lug. (askanews) – Un’etichetta speciale per celebrare l’incontro tra cultura e territorio: il “Garda Doc Spumante Brut Terre di Castelnuovo” firmato da Cantine Vitevis sarà il vino ufficiale del “Garda Festival 2025 – Lake Garda International Music, Dance and Cinema Festival”, la manifestazione che prenderà il via il 12 luglio e si concluderà il 14 agosto, animando le località di Castelnuovo del Garda, Desenzano del Garda, Lazise, Peschiera del Garda, Sirmione e Villafranca di Verona.

La cooperativa veneta rinnova così il proprio impegno nella valorizzazione del territorio, affiancando con il proprio spumante una rassegna che unisce musica, danza e cinema. Il vino scelto nasce nei vigneti delle colline Moreniche attorno a Castelnuovo del Garda (Verona), caratterizzate da suoli argillosi e calcarei, e sarà proposto in un’etichetta esclusiva ispirata all’arte e al paesaggio gardesano. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Vitevis e il Fondo Niccolò Piccinni, ideatore della rassegna che quest’anno si svolge con l’Alto patrocinio del Parlamento europeo e il patrocinio del ministero della Cultura.

“Il Garda Festival rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare il nostro territorio attraverso il linguaggio universale dell’arte e della cultura” afferma Silvano Nicolato, presidente di Vitevis, mentre il direttore della cooperativa, Gianfranco Gambesi, sottolinea che “abbiamo scelto di supportare per il secondo anno la manifestazione culturale e da quest’anno, in qualità di wine sponsor, proponiamo il nostro ‘Spumante Brut di Castelnuovo’ che bene si presta ad essere degustato al lago in compagnia, ascoltando dell’ottima musica come quella proposta dal festival”.

Il vino sarà disponibile per la degustazione durante tutte le serate del festival in un corner dedicato, oltre che acquistabile presso il punto vendita della cooperativa a Castelnuovo del Garda (Verona). Cantine Vitevis riunisce oltre 1.100 soci viticoltori tra le province di Vicenza e Verona, per un totale di 2.700 ettari di vigneti. Nata dall’unione di quattro Cantine storiche, oggi esporta 49 Denominazioni in più di 50 Paesi.