arte-e-gusto,-il-natale-prende-vita-al-luniq-by-drop

Una nuova esperienza culturale e sensoriale accende il cuore di Napoli: fino al 6 gennaio il Luniq – Temporary Bar & Dinner, all’interno del Grand Hotel Oriente, ospiterà un calendario ricco di appuntamenti artistici, musica dal vivo e percorsi enogastronomici d’autore.

L’iniziativa, firmata Drop Eventi, propone un Natale inedito e immersivo, in cui la tradizione partenopea incontra l’eleganza di un salotto rétro, reinterpretato in chiave contemporanea.

La hall del prestigioso hotel si trasforma così in un palcoscenico multisensoriale, dove convivono estetica, convivialità e sorpresa. Luci soffuse, allestimenti evocativi e un sound design ricercato – supportato da un impianto audio ad alta qualità – definiscono un ambiente che richiama gli speakeasy d’altri tempi, creando un’atmosfera intima e affascinante.

A dare forma al progetto culturale sarà un fitto programma di mostre temporanee, performance live, installazioni fotografiche e interventi artistici, pensati per accompagnare gli ospiti in un percorso narrativo tra arte, musica e intrattenimento. Non solo eventi: il Luniq si propone come luogo di incontro, socialità e dialogo, nel segno di una Napoli che guarda al futuro senza rinunciare al suo spirito autentico.

Accanto alla componente artistica, grande attenzione è riservata al food & beverage. Drop Eventi proporrà una selezione enogastronomica raffinata, tra vini e bollicine, signature drinks creati per l’occasione e finger food studiati per esaltare ogni sorso. Un viaggio tra sapori e suggestioni che accompagna gli ospiti tra chiacchiere, brindisi e momenti di condivisione, rendendo l’esperienza completa e coinvolgente.

Il Luniq by Drop diventa così un luogo esclusivo per vivere il Natale a Napoli, in un contesto che celebra l’incontro tra creatività e convivialità. Un appuntamento unico che, attraverso luci, arte e gusto, invita cittadini e visitatori a scoprire un’altra faccia della città: elegante, sorprendente e piena di magia.